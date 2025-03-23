سبوتنيك: تركيا... إغلاق شوارع المركزية بالعاصمة أنقرة بسبب احتجاج مؤيد للسياسي إمام أوغلو

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سبوتنيك: انقرة- أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الشرطة أغلقت شوارع أنقرة المركزية بسبب تدفق المتظاهرين المؤيدين لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.

أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال إمام أوغلو في قضية منظمة متورطة في الفساد والرشوة ودعم الأنشطة الإرهابية.



وأكد السياسي المعارض أنه "لا ينوي الاستسلام" تحت ضغط السلطات.



وأدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول إلى احتجاجات حاشدة. ويوم السبت، أدلى السياسي بشهادته لمدة خمس ساعات في قصر العدل بمنطقة تشاغلايان، ووفقًا لقناة "خبر"، فقد رفض الاتهامات الموجهة إليه بالارتباط بمنظمات إرهابية وانتقد طريقة اعتقاله.



وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء أمس السبت، أن الشرطة أغلقت الشوارع المركزية في أنقرة، في حي كيزيلاي، وكذلك شارع أتاتورك، بسبب تدفق المتظاهرين.



وذكر المراسل أن شرطة أنقرة استخدمت خراطيم المياه، وربما رذاذ الفلفل، ضد المشاركين في المسيرة.



وتشهد المنطقة انقطاعًا في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.





