«حماس» تعلن مقتل القيادي السياسي صلاح البردويل في غارة إسرائيلية

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الشرق الأوسط السعودية: غزة-

أعلنت حركة «حماس» ووسائل إعلام فلسطينية، مقتل صلاح البردويل أحد الكوادر السياسية للحركة في غارة جوية إسرائيلية على خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام مؤيدة لـ«حماس» أن البردويل، العضو بالمكتب السياسي للحركة، وزوجته قتلا في الغارة الإسرائيلية.

واستأنفت إسرائيل غاراتها المكثفة على غزة يوم الثلاثاء الماضي واتهمت «حماس» بالتخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير (كانون الثاني).

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مراراً إن الهدف الرئيسي من الحرب هو القضاء على «حماس» ككيان عسكري وحاكم.

وأضاف أن هدف الحملة الجديدة هو إجبار الحركة على تسليم بقية الرهائن الذين تحتجزهم.

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أن ما لا يقل عن 400 شخص، تمثل النساء والأطفال أكثر من نصفهم، قتلوا في غارات الثلاثاء.