قتيل ومفقودان في انهيار جسر معلّق في الإكوادور

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لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح واعتُبر آخران في عداد المفقودين إثر انهيار جسر معلّق بطول 200 متر في الإكوادور، بحسب ما أعلنت السلطات، الخميس.

وقالت هيئة إدارة المخاطر في الإكوادور إنّ أربع شاحنات وسيارة ودراجتين ناريتين سقطت في المياه الأربعاء، عندما انهار الجسر في قرية داولي على بُعد 50 كيلومترا شمال ميناء غواياكيل (غربا).

وعند أحد طرفي الجسر انقلبت مقطورة شاحنة محمّلة بالذرة على جانبها بعد أن اصطدمت بإحدى دعائمه.

وقالت حاكمة مقاطعة غواياس، مارسيلا أغويناغا، في منشور على منصّة "إكس" إنّه "وفقا للنتائج الأولية، كانت هناك حمولة زائدة على الجسر".

وأضافت أنّ شاحنات عدة كانت تعبر الجسر عندما انهار.

وانهار الجسر في وقت تشهد فيه الإكوادور موسم أمطار غزيرة.

ولقي ما لا يقلّ عن 20 شخصا مصرعهم وتضرّر 45 جسرا في البلاد جرّاء فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن الأمطار الغزيرة، وفقا لهيئة إدارة المخاطر.