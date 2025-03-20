بالصورة: جيش العدو الإسرائيلي يعلن عن عملية إغتيال جديدة!

A + A -

أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ: "الجيش الإسرائيلي والشاباك هاجما، خلال الأيام الأخيرة، وقضيا على المدعو رشيد جحجوح، قائد جهاز الأمن العام الحمساوي، والذي تولّى منصبه بعد القضاء على سلفه المدعو سامي عودة في تموز 2024 مع روحي مشتهى رئيس حكم حماس في قطاع غزة".

أضاف أدرعي في منشور عبر منصة "إكس": "كما تم القضاء على المدعو أيمن اصليح، قائد منطقة خان يونس في جهاز الأمن العام الحمساوي. ويعتبر جهاز الامن العام الذي ترأسه جحجوح جهازاً سرياً ومركزياً في حماس حيث يتولى مسؤولية كشف من تعتبرهم حماس عملاء وتأمين قادة الحركة ومصالحها داخل قطاع غزة وخارجه " على حد تعبيره .