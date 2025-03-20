الشرق الأوسط السعودية: عشرات القتلى والجرحى فجراً في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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الشرق الأوسط السعودية: غزة-

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 44 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جنوب وشمال القطاع فجر الخميس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «استُشهد 20 مدنيا على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون بجروح في غارات جوية إسرائيلية استهدفت ستة منازل شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة فجر الخميس». وأفادت مصادر محلية بأن هناك عددا من المفقودين تحت ركام المنازل التي استهدفها القصف في خان يونس.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على منطقة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث أفادت وزارة الصحة في غزة عن «سقوط 24 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال بيت عزاء في منطقة السلاطين في بيت لاهيا». وهربا من القصف الإسرائيلي الدامي في شمال القطاع الفلسطيني، استأنفت عائلات رحلة النزوح التي تكررت عدة مرات أثناء الحرب، حاملة معها بعض الأغراض.