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ماسك يكشف أذكى شخص قابله في حياته.. من هو يا ترى؟

19
MARCH
2025
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لربما لم يكن مفاجئاً أن يعتبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لاري إليسون ذكياً.

لكن أن يعده أذكى المديرين حول العالم، فلا شك أنه أمر لافت فعلاً، لاسيما أنه آت من ماسك أحد أغنى الأغنياء حول العالم، وألمع المديرين التنفيذيين، الذي يملك شركات عملاقة في مجال التكنولوجيا.

فحين سئل ماسك خلال بودكاست "فيرديكت" الذي يقدمه السيناتور تيد كروز، "من أذكى شخص قابلته في حياتك؟".

"ذكي جدًا"
تردد مالك شركة ستارلينك وسبايس أكس، قبل أن يرد "لاري إليسون ذكي جدًا.. لا بد من قول ذلك".

كما أضاف أن "لاري بيج ذكي أيضًا، وجيف بيزوس"، مردفا "هناك الكثير من الأشخاص الأذكياء مقارنة بالبشر".

فمن هو لاريسون هذا؟
يشغل لاريسون مركز رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة البرمجيات العملاقة أوراكل، التي يمتلك حوالي 40% منها.

بعدما تخلى عن منصب الرئيس التنفيذي لأوراكل عام 2014 عقب 37 عامًا في القيادة.

كما كان عضو في مجلس إدارة شركة تيسلا التي يملكها ماسك من ديسمبر 2018 إلى أغسطس 2022.

ويعيش إليسون حاليا في جزيرة لاناي بهاواي، التي اشتراها بالكامل تقريبًا عام 2012 مقابل 300 مليون دولار، حسب مجلة "فوربس".

 

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