ليس خيالاً علمياً.. أوروبا تبدأ تشغيل أول سيارة طائرة بدون طيار

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بدأت أوروبا تجربة أول سيارة طائرة بدون طيار على الإطلاق تُدعى EHang EH216-S، في خطوة قد تُعيد تعريف النقل الجوي الحضري اليومي، الشخصي والعام، للمجتمع العالمي.

"إيهانغ" هي علامة تجارية صينية قدمت نموذج EHang EH216-S، وهي سيارة طائرة بمقعدين مصممة للتنقل في بيئات حضرية متطورة، وهذه السيارة الطائرة لا تحتاج إلى طيار بشري للتحكم بها. مع رحلتها الأخيرة في مدينة بينيدورم الإسبانية، شهدت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) أول تشغيل لطائرة عمودية الإقلاع والهبوط أو ما يعرف اختصاراً بـ eVTOL بدون طيار في مدينة أوروبية.

بالقرب من بينيدورم، حلقت الطائرة فوق ممر محدد مع 12 طائرة بدون طيار، وكجزء من الأداء والعرض التوضيحي، قامت بمهام مراقبة وشحن ضمن مشروع U-ELCOME المُتكامل. يوفر مشروع U-ELCOME نفسه منصةً تتيح لشركاء من 51 جهة مُتعاونة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا اختبار تقنية UAM الخاصة بهم.

الهدف هو اعتماد ودمج خدمة U-space الأوروبية، وهي خدمة تطوير تُجرى لأول مرة، ومن ثم السماح باستخدام الطائرات بدون طيار في المناطق الحضرية، وفقاً لمجلة ZAG.

يسمح استخدام U-space لمزود خدمة الملاحة الجوية الإسباني بإدارة هذه العملية المهمة لضمان سير العمل بسلاسة وعدالة وإنتاجية دون التأثير على حركة المرور الجوية.