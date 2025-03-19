كوب شاي يورط "ستاربكس".. وغرامة بـ50 مليون دولار

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غُرّمت شركة "ستاربكس" بدفع 50 مليون دولار لزبون أصيب بحروق بسبب انسكاب كوب ساخن من الشاي على ركبتيه خلال استلامه طلبيته وهو داخل سيارته في كاليفورنيا.

وبحسب شركة محاماة "ترايل لويرز فور دجاستيس"، فإن الموظف الذي قدم للزبون المشروبات الثلاثة الكبيرة في شباط/فبراير 2020 لم يُدخل أحدها بشكل صحيح في حامل الأكواب المصنوعة من الورق المقوى. وعندما التقط العلبة، انسكب المشروب عليه، "مما تسبب له بحروق من الدرجة الثالثة في عضوه الذكري وفخذيه".

ومنحته هيئة محلفين في لوس أنجلوس، الجمعة، 50 مليون دولار، وهو مبلغ يوضح المحامون أنّه قد يكلّف "ستاربكس" أكثر من 60 مليون دولار مع التكاليف.

عمليات تجميل.. وتشوه

وقالت الشركة "بعد دخوله المستشفى وإجرائه عددا كبيرا من العمليات الجلدية، عاش مايكل مدى خمس سنوات مع تشوّه وألم وخلل وظيفي وأذى نفسي بسبب الحروق".

كما أكدت أن "ستاربكس أنكرت أي مسؤولية، ولكن قبل جلسة أمام هيئة محلفين، عرضت الشركة تسوية بـ30 مليون دولار".

ومع ذلك، رفضت الشركة تقديم اعتذار علني وتغيير نظامها، كما أراد غارسيا، وهو ما يفسر سبب رفع القضية إلى المحاكم.

وقالت شركة المحاماة "نحن فخورون بأن مايكل دافع عن نفسه وامتلك الشجاعة ليروي قصته".

ستاربكس ترد

بالمقابل، أكد ناطق باسم "ستاربكس" أن الشركة ستستأنف القرار.

وقالت المسؤولة الإعلامية في الشركة جاسي أندرسون في بيان "نتعاطف مع غارسيا، لكننا لا نؤيد قرار هيئة المحلفين بأننا مسؤولون عن هذا الحادث، ونعتقد أن التعويضات مبالغ فيها".

كما أضافت "لطالما كنّا ملتزمين بأعلى مستوى من معايير السلامة في متاجرنا، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المشروبات الساخنة".

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان دعوى قضائية تاريخية رفعت عام 1994 ضد "ماكدونالدز" في نيو مكسيكو، حصلت فيها ستيلا ليبيك (79 عاما) على أكثر من 2,8 مليون دولار بعد أن انسكبت قهوة ساخنة على رأسها.