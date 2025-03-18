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البيت الأبيض: حماس اختارت الحرب برفضها إطلاق الرهائن

18
MARCH
2025
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اعتبرت الولايات المتحدة أن "حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اختارت الحرب برفضها إطلاق الرهائن، مع شنّ إسرائيل ضربات عنيفة على قطاع غزة وتعهدها مواصلة القتال حتى إطلاق كل المحتجزين"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي براين هيوز في بيان: "كان في إمكان حماس إطلاق الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضا عن ذلك اختارت الرفض والحرب".

وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم الخارجية الاميركية: "إن حماس تتحمل كامل المسؤولية عن الحرب وتجدد الاعمال القتالية".

واضاف: "كان يمكن تجنب سقوط كل قتيل لو وافقت حماس على الاقتراح" الذي تقدم به الموفد الاميركي الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف الاربعاء الفائت. وحماس تؤخر الاتفاق وتجبر الفلسطينيين على تحمل العواقب".

وأكدت إسرائيل اليوم، أن الضربات التي شنّتها في قطاع غزة تمّت بـ"تنسيق كامل" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد غارات أسفرت عن مقتل المئات وكانت غير مسبوقة في شدتها واتساع نطاقها منذ بدء وقف إطلاق النار مع حماس في كانون الثاني.

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