مساعد بوتين عن المفاوضات مع واشنطن حول أوكرانيا: لا نفقد الأمل ونتمسك بكل شيء

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أعرب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عن أهمية مفاوضات وقف إطلاق النار في أوكرانيا، و"تمسك روسيا بكل شيء".

جاء ذلك في حديث أوشاكوف لجريدة "كوميرسانت"، حيث تابع: "لقد مر أسبوع بالفعل على الاقتراح الذي قدمه السيد ترامب لهدنة مدتها 30 يوما. فما الذي نراه؟ اقوى هجوم بالطائرات المسيرة في تاريخ النزاع من جانب أوكرانيا ضد الأراضي الروسية. وبعد ذلك كان هجوم آخر. لكننا لا نفقد الأمل! نحن متشبثون بكل شيء! لكن الرئيسين بحاجة إلى التحدث إلى بعضهما البعض".

وأشار أوشاكوف إلى أن المحادثة الأولى والوحيدة حتى الآن بين رئيسي البلدين جرت في 12 فبراير، وردا على سؤال ما إذا كان الرئيسان اتصلا ببعضهما البعض خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو، أجاب أوشاكوف بالنفي، وقال: "عندما يقولون اتصلنا فإنهم يقصدون شيئا آخر".

وقد وافقت أوكرانيا، عقب المفاوضات التي جرت في المملكة العربية السعودية، 11 مارس، على مقترح أمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما. وفي 13 مارس، أجرى ستيف ويتكوف محادثات مع الرئيس بوتين في موسكو لمعرفة موقفه.

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وافقت على وقف إطلاق النار، لكن هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التي يتعين الاتفاق عليها. وقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في أن موسكو ستوافق على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.