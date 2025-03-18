الفاتيكان: تحسن بطيء في صحة البابا فرنسيس مع تقليل اعتماده على الأوكسجين

A + A -

أعلن الفاتيكان أن صحة البابا فرنسيس تشهد تحسنا بطيئا بعد أسابيع قضاها في المستشفى بسبب التهاب رئوي مزدوج.

وقال الفاتيكان في أحدث بيان أصدره مساء الاثنين عن صحة البابا أن الأخير يستخدم العلاج بالأوكسجين عالي التدفق بوتيرة أقل، وفي بعض الأحيان يمكنه الاستغناء عنه تماما.

وأضاف البيان: "خلال الليل يستخدم البابا التهوية الميكانيكية غير الجراحية"، مشيرا إلى تحسن التورم في يده والذي كان ناتجا عن قلة الحركة وكان واضحا في الصورة التي نشرت له يوم الأحد.

يذكر أن البابا يتلقى العلاج في مستشفى جيميلي في العاصمة الإيطالية روما منذ 14 فبراير، حيث يعاني من حالة معقدة من التهاب رئوي مزدوج.

ولم يتضح متى سيخرج البابا (88 عاما) من المستشفى.