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دولة تشجع السكان على مغادرة عاصمتها والرحيل إلى الريف

18
MARCH
2025
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تعتزم الحكومة اليابانية، في السنة المالية 2025، توسيع نطاق الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدات المالية المقدمة لأولئك الذين ينتقلون من طوكيو ويقيمون ويجدون عملًا في المناطق الريفية، من أجل معالجة نقص العمالة في المناطق الإقليمية.
 
وسيتمكن الأشخاص الذين يتولون وظائف في الزراعة، والطب، والرعاية الاجتماعية، والذين يصبحون أصحاب عمل مستقلين، من الحصول على المساعدات المالية، التي هي حاليًا متاحة بشكل رئيسي للأشخاص العاملين في شركات إقليمية صغيرة.
 
ويشمل برنامج المساعدات الأفراد الذين يعيشون أو يعملون في 23 منطقة خاصة في طوكيو والذين ينتقلون من العاصمة اليابانية للاستقرار والبحث عن عمل في مناطق أخرى غير المحافظات الثلاث المجاورة لطوكيو وهي سايتاما، وتشيبا وكاناجاوا، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
 
ويحصل الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم على مبلغ يصل إلى 600 ألف ين، في حين يتم منح ما يصل إلى مليون ين لكل أسرة متعددة الأفراد، كما يتم توفير مليون ين إضافي لكل فرد في الأسرة تحت سن 18 عامًا.
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