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رجل يسكب البنزين على امرأة ويضرم فيها النار داخل ترام بألمانيا

18
MARCH
2025
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أصيبت امرأة بحروق خطيرة بعد أن رشها رجل بالبنزين وأشعل في ملابسها النار في ترام بمدينة في شرق ألمانيا، وفق ما ذكرت، اليوم الأحد، الشرطة التي تبحث عن الجاني الفار.
 
وقالت الشرطة إن المرأة البالغة من العمر 46 عاماً "تم رشها بسائل قابل للاشتعال على يد رجل أضرم النار" في ملابسها، أثناء وجودها في الترام صباح الأحد في جيرا في تورينغيا.
 
وضغط الركاب الآخرون بعد ذلك على زر التوقف في حالات الطوارئ، و"استغل الجاني" فتح الأبواب ولاذ بالفرار، بحسب الشرطة.
 
وأنقذ سائق الترام المرأة عندما أخمد النار بواسطة مطفأة حريق، وتم نقلها بمروحية إلى المستشفى.
 
وقالت الشرطة إن "عدة دوريات من الشرطة تبحث عن الجاني الذي لا يزال هارباً".
 
والمشتبه به هو زوج الضحية، على ما أوضحت الشرطة لاحقاً. ونشرت صورة للمشتبه به البالغ من العمر 46 عاماً والجورجي الأصل، مع الكشف عن اسمه ومواصفات الملابس التي كان يرتديها وقت الحادث.
 
ولم تتمكن الشرطة بعد من تحديد الدوافع الدقيقة وراء الجريمة. وبحسب المتحدث، يجري حالياً استجواب شهود وجمع أدلة في موقع الحادث.
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