وزير خارجية فرنسا: اقترحت فرض عقوبات أوروبية على مرتكبي المجازر الأخيرة بحق العلويين في سوريا

A + A -

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو، أنه اقترح على المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على المسؤولين عن المجازر الأخيرة التي ارتكبت في حقّ مدنيين غالبيتهم من العلويين في الساحل السوري.

وكتب في رسالة عبر منصة "اكس": "اقترحت فرض عقوبات على المسؤولين عن الإعدامات المرتكبة في حقّ مدنيين في الساحل العلوي في سوريا"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأتى منشور وزير الخارجية الفرنسي فيما أعلن الاتحاد الأوروبي من جهته تقديم حوالى 2,5 مليار يورو من المساعدات الدولية لسوريا هذه السنة والسنة المقبلة في إطار مؤتمر للمانحين.