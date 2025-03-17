living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غرب إفريقيا.. تهريب الذهب يغري النساء الباحثات عن المال والنفوذ

17
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تتحمل النساء العاملات في مجال تعدين الذهب بغرب إفريقيا معاناة مضاعفة تتعلق أساسا بالمخاطر الناتجة عن صعوبة استخراج هذا المعدن النفيس ومراحل نقله وبيعه، ورغم أن الرجال يشكلون غالبية مستخرجي الذهب وتجاره ومهربيه الا أن الأدوار التي تضطلع بها النساء في هذا الميدان وخاصة في مناطق غرب إفريقيا الخطرة، مهمة ومعقدة وتعرضهن لمخاطر عدة خاصة في مراحل نقله بالطرق غير القانونية.
 
وخلال السنوات الأخيرة ازدهرت تجارة نقل الذهب بالطرق غير الشرعية في غرب إفريقيا، من مناطق التنقيب الى المدن ومنها الى خارج البلاد، وظهر بشكل جلي مدى اعتماد شبكات التهريب على النساء في تجارة الذهب ونقله بطرق غير مشروعة، حيث أنها تستغل الخصوصية التي تحظى بها النساء في مجتمعات معينة لتهريب الدخل داخل أمتعتهن وأمتعة اطفالهن.
 
ففي حين لا يستطيع المهربون حمل سوى كميات قليلة نسبيًا من الذهب، فإن النساء يحملن كميات أكبر ويسهل عليهن إخفاؤها في الطعام والشراب أو الملابس، في وقت يحذر فيه الباحثون من خطورة استغلال النساء في شبكات التهريب خاصة أن الأمر في أغلب الأحيان لا يقتصر فقط على نقل الذهب والمجوهرات والعبور بها على الحدود دون التصريح لتجنب دفع الضرائب، لكن هناك حالات كشفت عن هذا النشاط قد يتخذ شكلا أوسع نطاقا وروابط محتملة بالجريمة المنظمة.
 
يلعبن أدوار سرية
أكدت عدة دراسات أجريت بهذا الخصوص وكان الهدف منها محاولة فهم العقبات التي تواجه المرأة في قطاع تعدين الذهب بغرب إفريقيا وكذا الفرص المتاحة امامها، أن النساء يلعبن أدوارا مهمة وخطرة أيضا أكثر مما كنا نعتقد، ومع ذلك، أوضحت الدراسات أنه ليس من الواضح ما هو الدور الذي تلعبه المرأة في قطاع تعدين الذهب وخاصة نقله، بسبب بقاء غالبية هذه الأنشطة سرية وبعيدة عن الأعين.
 
وأكدت الدراسات أن قطاع استخراج الذهب ونقله رغم أنه قطاع تقليدي يهيمن عليه الرجال في مجتمعات غرب إفريقيا، الا أنه خلال العقد الماضي بدأت النساء تلعبن أدورا هامة وخفية أحيانا، وأشارت الى أن النساء في الواقع ليس لهن حضور أو ظهور واضح على بعض مواقع الإنتاج، إلا أنهن يشكلن الغالبية في مواقع أخرى.
 
وحسب الدراسات فإن النساء تشاركن بشكل كبير في عمليات البيع والشراء التي تحدث محليًا أو عبر الحدود، وإن أكثر ما يعيقهن في هذا الميدان هو التمويل حيث أن تجارة الذهب تتطلب رأس مال كبير بالتالي فإن غالبية النساء تواجهن حواجز كبيرة في التمويل المالي.
 
فرصة للهروب من الفقر
تعاني النساء في غالبية مجتمعات التعدين الحرفي من التمييز وعدم المساواة بين الجنسين في هذا القطاع، حيث أن عمل المرأة غالباً ما يكون أقل من قيمته الحقيقية ولا تستطيع الحصول على نفس الفوائد المالية التي يحصل عليها الرجل، ورغم ذلك يظل قطاع استخراج الذهب ونقله بالنسبة للعديد من النساء، فرصة للهروب من الفقر وتحقيق الرفاه الاقتصادي.
 
ووجدت الدراسات أن الأمن الجسدي والمالي للتاجرات يكون أكثر عرضة للخطر من زملائهن الرجال، وخاصة في حالة حدوث خلافات بين التجار الآخرين وضباط إنفاذ القانون.
 
وكشفت الدراسات أنه على الرغم من أن الرجال أكثر بروزاً في عمليات تهريب الذهب، فإن نظرة سريعة على الحالات الأخيرة تشير إلى أن النساء ربما يلعبن دوراً أكبر مما كان يعتقد سابقاً، وخاصة في كينيا، على الرغم من أن كينيا ليست من كبار منتجي الذهب، إلا أنها لعبت دوراً رئيسياً كدولة عبور لمنتجين آخرين كبار في شرق إفريقيا مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.
 
أساليبهن مختلفة وأدوارهن سرية
تستخدم النساء في أغلب الأحيان استراتيجيات مختلفة عن تلك التي يستخدمها الرجال خلال عملهن في جميع مراحل سلسلة توريد الذهب من الإنتاج إلى النقل إلى التوزيع، وهو أمر مهم يجب معرفته عند النظر في سياسات واستراتيجيات السيطرة على هذه التجارة غير المشروعة.
 
من ناحية أخرى تؤكد الدراسات أن مشاركة المرأة في تهريب الذهب تشكل سببا أساسيا للتقدم الاقتصادي بالنسبة لها، كما تتيح لها إمكانية الوصول إلى مزايا مستمدة من حيث الوضع الاجتماعي والقدرة على التنقل.
 
واذا كانت بعض النساء تحترفن تجارة تهريب الذهب لتحقيق أدوار تقليدية مثل توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالهن وأفراد أسرهن، فإن أخريات تدخلن هذا العالم بحثا عن السلطة والنفوذ والمكانة التي يمكن أن يكتسبنها من خلال هذه الأدوار.
 
وقد خلصت الدراسات أن تجارة الذهب غير المشروعة يمكن أن تكون عملاً محفوفًا بالمخاطر للجميع، ولأن هذه التجارة تجري في الظل، فإن هناك عدداً قليلاً من الحلول القانونية إذا تعرضت النساء للترهيب، أو السرقة، أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو أي ضرر آخر، حيث أنه في بعض البلدان، تشارك جهات إنفاذ القانون والسلطات في تهريب الذهب، وقد تنخرط هي نفسها في استغلال النساء.
 
وقال الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث من أجل فهم المدى الحقيقي لمشاركة النساء في تهريب الذهب وتسليط الضوء على الدور الدقيق الذي يقمن به، والسلطة الممنوحة لهن والأسباب التي تدفعهن إلى الانخراط في هذا النشاط، خاصة أن الدراسات حول هذا النشاط السري لم تكشف الأدوار الهامة للمرأة في تهريب الذهب إلى أماكن أخرى، وان ما هو مؤكد هو أن دورها أكثر نشاطاً مما هو معتقد عموماً.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout