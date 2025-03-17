بظروف غامضة.. انهيار برج تاريخي في هولندابظروف غامضة.. انهيار برج تاريخي في هولندا

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انهار برج فيلهلمينا التاريخي في مدينة فالكنبورغ (جنوب هولندا)، اليوم الأحد، في ظروف غامضة، مما دفع السلطات إلى البحث عن ضحايا محتملين باستخدام طائرات مسيرة وكلاب بوليسية، وفقاً لما ذكرته إدارة المدينة.

وكان البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً، معلماً سياحياً شهيراً.

وصرح دان بريفو، عمدة فالكنبورغ، بأن الانهيار وقع في الصباح الباكر عندما لم يكن من الممكن دخول منطقة البرج بسبب المواعيد التي تحدد زيارة البرج، لذلك لا تتوقع السلطات بالضرورة سقوط أي ضحايا.

وتم بناء هذا البرج الحجري على الطراز القوطي الجديد عام 1906، وكان يضم مطعماً، ويتاح للزوار فرصة الصعود إلى قمته.