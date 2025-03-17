أراد بعض الهدوء خلال نوبته الليلية.. ممرض يقتل 9 مرضى

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اتهمت سلطات إنفاذ القانون الألمانية ممرضاً يبلغ من العمر 44 عاماً يعمل في عيادة بمدينة فورسلن بقتل 9 مرضى، ومحاولة قتل 34 آخرين، وفقاً لما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وبحسب الصحيفة، نقلاً عن ملف التحقيق، فإن الرجل أعطى الحقن المميتة للمرضى، لأنه أراد "بعض السلام والهدوء خلال نوبته الليلية".

وتم القبض على الرجل في يوليو (تموز) 2024، ووجِّهت إليه 11 تهمة بمحاولة القتل.

وبحثاً عن أدلة، قام المسؤولون عن إنفاذ القانون بزيارة عدة مقابر واستخرجوا أربع جثث على الأقل.

في منتصف فبراير (شباط) الماضي، اتهم مكتب المدعي العام في مدينة الممرض بـ5 جرائم قتل و25 حالة محاولة قتل. وبعد التحقيق اتُهم الرجل بـ4 جرائم قتل أخرى، و9 محاولات شروع بالقتل جديدة.

ووفقاً للتحقيق، لم تقتصر قائمة الضحايا على مرضى "ميئوس من شفائهم" بل تضمنت أيضاً أشخاصاً كانت قد تحسنت حالتهم الصحية وكانوا يستعدون للخروج من المستشفى.