ترامب يحذر إيران: توقفوا فورًا!

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طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، إيران بوقف "فورًا" دعمها لما وصفه بـ"الإرهابيين الحوثيين" في اليمن، وذلك بعد إعلان واشنطن عن شن ضربات "حاسمة" ضد جماعة الحوثي.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "يجب أن يتوقف دعم الإرهابيين الحوثيين فورًا. لا تهددوا الشعب الأميركي ورئيسه، ولا طرق الملاحة البحرية العالمية. وإذا فعلتم ذلك، حذار، لأن أميركا ستحملكم كامل المسؤولية ولن نقدم لكم هدايا".

وفي وقت سابق من السبت، قال ترامب إنه أمر الجيش الأميركي بشن ضربات على الحوثيين في اليمن، وذلك ردًا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر، محذرًا إياها من مغبة استمرار الهجمات. وأضاف: "إن لم توقفوا هجماتكم، فستشهدون جحيماً لم تروا مثله من قبل".

تتعرض العاصمة اليمنية صنعاء لضربات جوية أميركية، وفقًا للتقارير التي نقلها التلفزيون التابع للحوثيين. وقالت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة إن "عدوانًا أميركيًا - بريطانيًا" استهدف حياً سكنيًا في مديرية شعوب شمال العاصمة صنعاء.

من جانبه، ذكر متحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون أن 9 مدنيين على الأقل استشهدوا وأصيب 9 آخرون جراء الضربات الجوية على صنعاء.