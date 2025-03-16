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بالصور - ترامب في قلب العمليات العسكرية!

16
MARCH
2025
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نشر البيت الأبيض فجر اليوم الأحد صورة على حسابه عبر "أكس" للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يشرف على العمليات العسكرية الأميركية ضد جماعة الحوثي، معلقًا عليها بعنوان "قائد القوات المسلحة".

كما نشر البيت الأبيض صورًا أخرى لترامب برفقة وزير خارجيته ماركو روبيو ومستشاره للأمن القومي مايك والتز.

وكان قد ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أمر بشن سلسلة من الضربات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء يوم أمس السبت، مؤكدًا عزمه على استخدام "قوة مميتة ساحقة" حتى توقف جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجماتها على السفن في ممر بحري حيوي.

وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "مقاتلونا الشجعان ينفذون الآن هجمات جوية على قواعد الإرهابيين وقادتهم ومنظوماتهم الدفاعية الصاروخية لحماية السفن والطائرات والأصول البحرية الأميركية، واستعادة حرية الملاحة".

وتابع قائلًا: "لن نسمح لأي قوة إرهابية بمنع السفن التجارية والبحرية الأميركية من الإبحار بحرية في الممرات المائية حول العالم".

كما حذر ترامب إيران من استمرار دعمها لجماعة الحوثي، متوعدًا بمحاسبة طهران "بشكل كامل" على تصرفات وكلائها. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إرسال الرئيس الأميركي رسالة إلى القادة الإيرانيين عرض فيها طريقًا لاستئناف المحادثات الثنائية بين البلدين بشأن برنامج إيران النووي المتقدم، مؤكدًا أنه لن يسمح بأن يصبح هذا البرنامج قابلاً للتشغيل.

 

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