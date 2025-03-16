مراسل "أكسيوس": الغارات الجوية الأمريكية على اليمن قد تستمر أياما أو أسابيع

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روسيا اليوم: قال مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد نقلا عن مسؤول أمريكي إن الضربات الجوية الأمريكية على اليمن لن تكون لمرة واحدة مشيرا إلى أن الهجمات ضد الحوثيين قد تستمر لأيام أو أسابيع.

وكتب رافيد وهو صحفي إسرائيلي في حسابه على منصة "إكس": "أخبرني مسؤول أمريكي أن ضربات يوم السبت لم تكن ضربة واحدة بل كانت بداية لسلسلة من الضربات الأمريكية المتواصلة ضد الحوثيين والتي من المتوقع أن تستمر لأيام أو ربما حتى أسابيع".



وفي وقت سابق من مساء السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

واتهم ترامب في بيان رسمي جماعة "أنصار الله" بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة"، واصفا رد إدارة سلفه جو بايدن على تهديدات الحوثيين بأنه "ضعيف بشكل مثير للشفقة"، مما سمح للحوثيين بمواصلة هجماتهم دون رادع.