"سانا": مطار حلب الدولي يعود للخدمة اعتبارا من 18 الجاري

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارا من 18 الجاري.

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني السوري في بيان نقلته "سانا": "نؤكد أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية".

ولفتت الهيئة إلى أنه بالتزامن مع إعادة تشغيل مطار حلب سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية.

وأعربت الهيئة عن ترحيبها بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب.

وكان رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد الصليبي قد أعلن في شباط الماضي إعادة فتح مطار حلب وجود خطط لاستئناف تشغيل مطار اللاذقية في مرحلة لاحقة.