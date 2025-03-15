أكثر من 40 دولة.. تفاصيل مفاجئة عن حظر السفر إلى أميركا

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في ظل ما أشيع عن تحضيرات جديدة للإدارة الأميركية من أجل فرض حظر السفر إلى الولايات المتحدة على عدة دول كشفت مصادر مطلعة ومذكرة داخلية تفاصيل جديدة.

فقد بينت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني 41 دولة في إطار حظر جديد.

كما كشفت المذكرة أن تلك الدول قسمت إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تضم عشر دول، تشمل أفغانستان وإيران وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية، وستخضع لتعليق كامل للتأشيرات.

أما في المجموعة الثانية، فستواجه خمس دول، هي إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، تعليقا جزئيا من شأنه أن يؤثر على تأشيرات السياحة والطلاب فضلا عن تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات

مهلة 60 يوما

في حين سيتم النظر بالمجموعة الثالثة، في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات إلى 26 دولة، من بينها روسيا البيضاء وباكستان وتركمانستان وغيرها، إذا لم تبذل حكوماتها "جهودا لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يوما"، وفقا لما ورد في المذكرة.

في حين نبه مسؤول أميركي إلى أنه قد تكون هناك تغييرات على تلك القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، حسب ما نقلت وكالة رويترز اليوم السبت.

وكان ترامب فرض خلال ولايته الأولى حظر سفر على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا عام 2018.

أما خلال ولايته الحالية فأصدر أمرا تنفيذياً يوم 20 يناير، من أجل تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات للأمن القومي.

ووجه هذا الأمر عددا من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس الحالي بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئيا أو كليا لأن "معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية".

يشار إلى أن تلك التوجيهات تعد جزءا من حملة على الهجرة أطلقها ترامب في بداية فترته الرئاسية الثانية.