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إدارة ترامب تدرس فرض حظر سفر على عشرات الدول.. ما هي؟

15
MARCH
2025
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كشفت مصادر مطلعة ومذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد.

وتدرج المذكرة 41 دولة مقسمة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى التي تضم عشر دول تشمل أفغانستان وإيران وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات.

وفي المجموعة الثانية، ستواجه خمس دول هي إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان تعليقًا جزئيًا من شأنه أن يؤثر على تأشيرات السياحة والطلاب فضلًا عن تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات.

وفي المجموعة الثالثة، سيتم النظر في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأميركية إلى 26 دولة، من بينها روسيا البيضاء وباكستان وتركمانستان وغيرها، إذا لم تبذل حكوماتها "جهودًا لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يومًا"، وفقًا لما ورد في المذكرة.

ونبه مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أنه قد تكون هناك تغييرات على القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة الأميركية عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر تقريرًا عن قائمة الدول.

وتعود هذه الخطوة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.

 

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