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البيت الأبيض : حماس تقوم ب"رهان سيء للغاية" في المفاوضات بشأن هدنة غزة

14
MARCH
2025
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اتهم البيت الأبيض حماس الجمعة برفع مطالب "غير عملية بتاتا" والمماطلة في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهينة أميركي-إسرائيلي مقابل تمديد وقف إطلاق النار في غزة.

واورد بيان صادر عن مكتب مبعوث الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، بأن "حماس تقوم برهان سيء للغاية على أن الوقت لصالحها، وهو ليس كذلك"، مضيفا أن الولايات المتحدة "سترد بما يتناسب" إذا لم تلتزم حماس الموعد النهائي.

وأضاف البيان: "حماس تُدرك تماما الموعد النهائي، وعليها أن تعلم أننا سنرد بما يتناسب إذا انقضى هذا الموعد"، مشيرا الى أن ترامب كان قد تعهد بالفعل أن حماس "ستدفع ثمنا باهظا" لعدم إطلاق سراح الرهائن.

أعلنت حماس في وقت سابق اليوم أنها مستعدة لإطلاق سراح رهينة إسرائيلي أميركي ورفات أربعة آخرين، بعد استئناف المفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة في غزة.

وتابع البيان: "أُبلغت حماس بشكل قاطع بضرورة تنفيذ هذا +الجسر+ في وقت قريب وإطلاق سراح المواطن الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، فورا. للأسف، اختارت حماس الردّ علنا بادعاء المرونة، بينما تُقدّم سرا مطالب غير عملية بتاتًا بدون وقف إطلاق نار دائم".

من جانبه، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو في كندا، ردا عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تعطي أولوية لإطلاق سراح الرهينة الأميركي، "نحن نهتمّ بجميع الرهائن".

وقال روبيو للصحافيين بعد محادثات مجموعة السبع في كندا: "نتصرف كما لو أن هذا تبادل عادي، كما لو أنه أمر طبيعي يحدث. هذا أمر مشين. لذا يجب إطلاق سراحهم جميعا".

وتابع: "لن أعّلق على ما سنقبله وما لن نقبله، سوى أنه يجب علينا جميعا - العالم أجمع - أن نواصل القول إنّ ما فعلته حماس أمر شنيع، إنه أمر سخيف، إنه مقزّز، إنه أمر مثير للاشمئزاز"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

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