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ترامب سيتسلم رسالة من بوتين..!

14
MARCH
2025
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أعلن الكرملين الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مساء الخميس رسالة للرئيس دونالد ترامب بشأن مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي "نقل معلومات وإشارات إضافية إلى الرئيس ترامب من خلال ويتكوف"، معربا عن "تفاؤل حذر".

وقال بيسكوف "عندما ينقل ويتكوف كل المعلومات للرئيس ترامب، سنحدد توقيت مكالمة" بين الرئيسين الروسي والأميركي.

وهذا الأسبوع، وافقت أوكرانيا على هدنة فورية وغير مشروطة بضغط أميركي، شريطة أن تلتزم بها أيضا روسيا التي امتنعت حتى الآن عن الرد بشكل واضح.

وأعرب بوتين الخميس عن تحفظات مشيرا إلى أن لديه "أسئلة جدية" بشأن مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا، معربا عن استعداد موسكو لمناقشتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد الرئيس الروسي أنه "يؤيد" وقف إطلاق النار المقترح لكن هناك "تفاصيل دقيقة" ما زالت عالقة وتحتاج الى تواصل مع الأميركيين.

وقال بوتين للصحفيين: "أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث حول هذه الأمور مع شركائنا الأميركيين.. وربما إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب ومناقشة الأمر معه".

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التصريحات التي أدلى بها نظيره الروسي تنطوي على "تلاعب"، متهما إياه بالتسويف.

وأكد زيلينسكي أن عدم وجود رد رسمي من موسكو، يظهر أن "روسيا تسعى إلى إطالة أمد الحرب وتأجيل السلام لأطول فترة ممكنة".

 

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