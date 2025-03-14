ماذا سيحدث الليلة؟

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يستعد نصف الكرة الغربي لمتابعة ظاهرة فلكية مذهلة، حيث سيشهد القمر خسوفاً كلياً يتحول فيه إلى اللون الأحمر ليلة السبت. وأفضل المواقع لمشاهدته ستكون في الأميركتين الشمالية والجنوبية، ولكن قد يراه أيضاً سكان بعض مناطق إفريقيا وأوروبا.

وأثناء الخسوف، سيغمر القمر لون أحمر لامع، يشبه الغسق، نتيجة مرور ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض. وفي بعض اللحظات، قد يتلون القمر بدرجات من البرتقالي أو الأصفر أو البني.

ولا يوجد خطر صحي مباشر من هذه الظاهرة، التي تحدث بين أربع إلى سبع مرات سنويًا.