الإدارة الذاتية الكردية انتقدت الإعلان الدستوري: يتنافى مع تنوع سوريا

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انتقدت الإدارة الذاتية الكردية، الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة أنه "يتنافى مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية".

واعتبرت الادارة الكردية في بيان صدر بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، ان "الاعلان الدستوري يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها، ويخلو من مكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب".

وأشارت الى انه "يضم بنودا ونمطا تقليديا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة البعث".