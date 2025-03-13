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أميركا.. كلب يطلق النار من مسدس ويصيب صاحبه

13
MARCH
2025
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أعلنت الشرط الأميركية، الأربعاء، إصابة شخص بطلق ناري بعدما قفز كلبه من على سريره وشغل مسدسا محشوا بالصدفة.
 
وكان الرجل، وهو من مدينة ممفيس بولاية تينيسي، نائما بجانب شريكته عندما أطلق عليه النار، صباح الإثنين، لكن إصابته اقتصرت على جرح في الفخذ الأيسر تمت معالجته في المستشفى.
 
وأفاد تقرير الشرطة بأن الكلب المدعو "أوريو" - وهو من فصيلة بيتبول وعمره عام - "علق مخلبه في واقي الزناد وانتهى به الأمر بالضغط على الزناد".
 
ولم يحدد التقرير نوع السلاح الذي أُطلقت منه النار، وسجل الحادثة على أنها "إصابة عرضية".
 
ورغم انتشار العنف المسلح بكثرة في الولايات المتحدة، فإن حالات إطلاق الحيوانات النار على البشر نادرة.
 
وقبل عامين، أطلق كلب من نوع الراعي الألماني النار على رجل يبلغ 30 عاما في كانساس وقتله بعد أن داس على بندقية صيد.
 
وفي عام 2018، أصيب رجل يبلغ 51 عاما من ولاية أيوا برصاصة في ساقه من كلبه المهجّن من فصيلتي بيتبول ولابرادور.
 
ونقلت قناة "فوكس 13 ممفيس" الإخبارية المحلية عن صديقة الضحية في تينيسي، التي لم يُكشف عن اسمها، قولها إنها كانت نائمة عندما انطلقت الرصاصة.
 
ونُقل عنها قولها "الكلب حيوان مرح، ويحب القفز وما شابه ذلك من أمور، وانطلقت الرصاصة فجأة".
 
وقالت إنها تعلّمت من هذه الحادثة ضرورة "الإبقاء على مفتاح الأمان في السلاح أو استخدام قفل الزناد".
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