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انتهاء الهجوم على قطار باكستان.. المسلحون يعلنون قتل 50 رهينة

13
MARCH
2025
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أعلن المسؤولون في باكستان، اليوم الأربعاء، انتهاء الهجوم على قطار هاجمه، الثلاثاء، انفصاليون بلوش في جنوب غرب البلاد، ومقتل عدد من الرهائن.
 
وقال مسلحون باكستانيون، اليوم الأربعاء، إنهم قتلوا 50 رهينة بعد اختطاف القطار الذي كان على متنه أكثر من 400 راكب.
 
وذكر مسؤول أمني أن عشرات المسلحين الانفصاليين من البلوش فجروا خط سكك حديدية وأطلقوا صواريخ، الثلاثاء على قطار جعفر إكسبريس. وأفاد مسؤولون حكوميون بإنقاذ 190 من الرهائن حتى الآن.
 
وأفادت مصادر أمنية، الأربعاء، بمقتل 30 مهاجما حتى الآن.
 
وأشار الإعلام الرسمي إلى أن قوات الأمن شنت عمليتها تحت أقصى درجات الحذر في ظل وجود نساء وأطفال بين الرهائن ونشر انتحاريين بجوارهم.
 
وأقدم "جيش تحرير بلوشستان"، الجماعة الانفصالية الرئيسية في هذه المقاطعة الغنية بالنفط والمعادن، ولكنها مع ذلك الأفقر في البلاد، على تفجير سكة الحديد لإجبار قطار "جعفر إكسبرس" على التوقّف.
 
 
القطار كان متوجهاً من كويتا عاصمة إقليم بلوشستان إلى بيشاور في إقليم خيبر بختون خوا.
 
وهدد "جيش تحرير بلوشستان" بالبدء في إعدام الرهائن ما لم يتم في غضون 48 ساعة إطلاق سراح السجناء السياسيين والناشطين والمفقودين البلوش الذين قال إن الجيش اختطفهم.
 
وذكرت مصادر عديدة، طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن المسلحين جعلوا انتحاريين يرتدون "سترات انتحارية" يجلسون بجانب بعض الرهائن. ولم تحدد المصادر عدد المحتجزين، لكن وزارة الداخلية قالت في بيان إن هناك عملية جارية لإنقاذهم.
 
وقال "جيش تحرير بلوشستان"، أمس الثلاثاء، إنه يحتجز 214 رهينة. ولم يتضح عدد المسلحين المشاركين في الهجوم.
 
وجماعة "جيش تحرير بلوشستان" هي الأكبر من بين عدة جماعات عرقية مسلحة تحارب الحكومة الباكستانية في إقليم بلوشستان الغني بالمعادن والمتاخم لأفغانستان وإيران.
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