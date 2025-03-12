نتنياهو يفقد أعصابه في المحكمة ويصرخ في وجه القضاة...!

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن بدء الجلسة الـ17 لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضمن جلسات الإدلاء بشهادته في قضايا فساد.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو طرق على المنصة في المحكمة، قائلاً: "لدي الحق في الحصول على بضع دقائق للدفاع عن نفسي". وفقد نتنياهو أعصابه في المحكمة، صارخاً في وجه القضاة: "لقد جعلوا حياتي بائسة".

وكان نتنياهو قد مثل الاثنين الماضي، للمرة السادسة عشر أمام المحكمة المركزية بتل أبيب للرد على تهم فساد موجهة له. وكانت المحكمة حددت عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ 24 جلسة ما يعني تبقي 7 جلسات.