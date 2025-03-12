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تهديد كندي بقطع الكهرباء عن الأميركيين رداً على إجراءات ترامب الأخيرة

12
MARCH
2025
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هدد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد، الثلاثاء، بقطع إمدادات الكهرباء عن الولايات المتحدة الأميركية، ردا على الإجراءات التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال فورد إن "كندا لن تستسلم للإجراءات التجارية التقييدية الجديدة. سنكون حازمين في موقفنا. أعتذر للشعب الأميركي لأن الرئيس ترامب قرر شن هجوم غير مبرر على بلدنا، على عائلاتنا، وعلى فرص العمل. هذا غير مقبول. دعونا نعمل معا، ولنجلس إلى طاولة مفاوضات إذا كانت لديه أسئلة، ونحل هذه القضية بشكل سلمي"، وفق تعبيره لقناة "NBCNews" التلفزيونية الأميركية، الثلاثاء.

قال أيضا: "إذا حدث ركود اقتصادي، فإن الشخص الوحيد الذي يجب إلقاء اللوم عليه هو الرئيس ترامب، وسيطلق على هذا الركود اسم "ركود ترامب". وأكد أنه لن يتردد بوقف صادرات الكهرباء إذا استمر ترامب في سياسة "الحرب التجارية" التي بدأها بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

كما قال فورد: "هذا آخر شيء أريد القيام به. أريد إرسال المزيد من الكهرباء إلى الولايات المتحدة، أقرب حلفائنا وجيراننا الأعزاء في العالم. أريد زيادة صادرات الكهرباء. هل قطعها أداة في صندوق أدواتنا؟ بالتأكيد نعم. وإذا استمر ترامب في إيذاء العائلات الكندية وعائلات أونتاريو، فلن أتردد باستخدام هذه الأداة".

وجاء تهديد فورد بعد أن أعلن ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الكندي بنسبة تصل إلى 50% تقريبا، كرد على فرض أونتاريو رسوما إضافية بنسبة 25% على الكهرباء المصدرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر على 1.5 مليون أميركي، وعلى الأثر شهد مؤشر "داو جونز" الصناعي انخفاضا نسبته 500 نقطة بعد إعلان ترامب عن الإجراءات الجديدة.

 

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