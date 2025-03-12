مليارديرات حفل تنصيب ترامب يفقدون 209 مليارات دولار من ثروتهم.. ما القصة؟

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عندما أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير، كان محاطاً ببعض أغنى أغنياء العالم. لم يسبق للمليارديرات الحاضرين في ذلك اليوم - بمن فيهم إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربيرغ - أن بلغوا هذا القدر من الثراء، بفضل مكاسبهم الكبيرة من أسواق الأسهم الصاعدة.

وبعد سبعة أسابيع، اختلفت القصة. فقد شهدت بداية ولاية ترامب الثانية تحولاً مذهلاً للعديد من المليارديرات الجالسين خلفه في مبنى الكابيتول، حيث خسر خمسة منهم ما مجموعه 209 مليارات دولار من ثرواتهم، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

كانت الفترة بين انتخاب ترامب وتنصيبه بمثابة نعمة لأثرياء العالم، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عدة مستويات قياسية. اتجه المستثمرون إلى أسواق الأسهم والعملات المشفرة، متوقعين أن سياسات ترامب ستكون مفيدة للشركات، وفق ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وحققت شركة تسلا، المملوكة لإيلون ماسك، مكاسب بنسبة 98% في الأسابيع التي تلت الانتخابات، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق. كما أضافت شركة LVMH المملوكة لبرنارد أرنو 7% في الأسبوع الذي سبق يوم التنصيب، مما زاد ثراءً بقيمة 12 مليار دولار.

وحتى شركة ميتا بلاتفورمز المملوكة لزوكربيرغ، والتي حظرت ترامب من منصة التواصل الاجتماعي في عام 2021، حققت مكاسب بنسبة 9% قبل بداية الولاية الجديدة، و20% إضافية في الأسابيع الأربعة الأولى من توليه منصبه.

لكن أي توقعات بأن بداية ولاية ترامب الجديدة ستواصل دعم عوائد السوق قد انقلبت رأساً على عقب. فقد خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 6.4% منذ توليه منصبه، حيث أدت عمليات التسريح الجماعي لموظفي الحكومة وتردد الرئيس بشأن الرسوم الجمركية إلى زعزعة استقرار الأسهم، حيث انخفض المؤشر القياسي بنسبة 2.7% يوم الاثنين.

كانت الشركات التي تقف وراء ثروات المشاركين في حفل التنصيب من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفضت قيمتها السوقية مجتمعةً بمقدار 1.39 تريليون دولار منذ 17 يناير، وهو آخر يوم تداول قبل حفل التنصيب.

تراجع ثروة إيلون ماسك 148 مليار دولار

بلغت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، البالغ من العمر 53 عاماً، ذروتها عند 486 مليار دولار في 17 ديسمبر، وهي أكبر ثروة مسجلة على الإطلاق في مؤشر بلومبرغ للثروات. وجاءت معظم مكاسبه من تسلا، التي تضاعفت أسهمها تقريباً بعد الانتخابات. ومنذ ذلك الحين، تخلت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن كل هذه المكاسب. وقد ساءت معاملة المستهلكين في أوروبا بسبب دعم ماسك للسياسيين اليمينيين المتطرفين، حيث انخفضت مبيعات تسلا في ألمانيا بأكثر من 70% في أول شهرين من العام. انخفضت الشحنات الصينية أيضاً بنسبة 49% الشهر الماضي، مسجلةً مستويات لم تُسجل منذ يوليو 2022.

جيف بيزوس يفقد 29 مليار دولار

بيزوس، البالغ من العمر 61 عاماً، والذي اختلف مع ترامب بشأن الخدمة البريدية وملكيته لصحيفة واشنطن بوست خلال فترة ولايته الأولى، هنأ ترامب في اليوم التالي للانتخابات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لإيلون ماسك.

تبرعت أمازون بمليون دولار لصندوق تنصيب ترامب في ديسمبر، وتناول بيزوس العشاء مع الرئيس الشهر الماضي، في اليوم نفسه الذي أعلن فيه بيزوس أن صحيفته ستعطي الأولوية للحريات الشخصية والأسواق الحرة في قسم الآراء. انخفضت أسهم أمازون بنسبة 14% منذ 17 يناير.

سيرجي برين يخسر 22 مليار دولار

انضم برين، البالغ من العمر 51 عاماً، والذي شارك في تأسيس الشركة المعروفة آنذاك باسم غوغل مع لاري بيج، ولا يزال يحتفظ بحصة قدرها 6%، إلى احتجاج ضد سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة ترامب في مطار سان فرانسيسكو عام 2017.

ولكن بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر، تناول برين العشاء معه في مار-أ-لاغو في الشهر التالي. تراجعت أسهم شركة ألفابيت بأكثر من 7% في أوائل فبراير بعد أن فشلت في تحقيق توقعات الإيرادات الفصلية. التقى ممثلون عن ألفابيت، التي تواجه حالياً ضغوطاً من وزارة العدل لتفكيك شركة محرك البحث التابعة لها، بالحكومة الأسبوع الماضي وطلبوا منها اتخاذ موقف أقل صرامة.

مارك زوكربيرغ الأقل خسارة بـ 5 مليارات دولار

كانت ميتا الرابح الأبرز من بين أسهم التكنولوجيا السبعة الرائعة في بداية هذا العام. حتى مع ثبات أداء مجموعة الشركات التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 19% من منتصف يناير إلى منتصف فبراير. ومنذ ذلك الحين، خسر السهم كل تلك المكاسب. وانخفض مؤشر "ماغنيفيسنت سفن" بنسبة 20% منذ ذروته في منتصف ديسمبر.

ملياردير الموضة يفقد 5 مليارات دولار من ثروته

أرنو، البالغ من العمر 76 عاماً، والذي تمتلك عائلته مجموعة علامات الأزياء الفاخرة التي تقف وراء علامات تجارية مثل "لوي فويتون"، و"بولغاري"، كان صديقاً لترامب لعقود، حيث تحدث مع المرشح آنذاك في اليوم التالي لمحاولة اغتيال بنسلفانيا في يوليو. بعد تراجعها خلال معظم عام 2024، قفزت أسهم LVMH بأكثر من 20% منذ الانتخابات وحتى أواخر يناير. ومنذ ذلك الحين، فقدت معظم تلك المكاسب. وقال محللو مورنينج ستار الشهر الماضي إن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على السلع الفاخرة الأوروبية قد يؤدي إلى انخفاض المبيعات، التي تعاني بالفعل.