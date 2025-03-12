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من أصول لبنانية.. ترامب يعين بيل بزي سفيراً للولايات المتحدة في تونس

12
MARCH
2025
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عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمدة ديربورن بولاية ميشيغان ذات الأصول اللبنانية بيل بزي، سفيرا للولايات المتحدة القادم لدى الجمهورية التونسية.

كان بزي، الذي يشغل منصبه منذ عام 2021، ثاني عمدة في مترو ديترويت يتم اختياره هذا العام للعمل كديبلوماسي أميركي. ويأتي هذا الإعلان الأخير بعد اختيار عمدة هامترامك عامر غالب سفيرًا للولايات المتحدة في الكويت.

قال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عمل بزي بجد خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لمساعدتنا في تحقيق انتصارنا التاريخي، وأتطلع إلى رؤية الأشياء العظيمة التي سيحققها من أجل أمتنا".

ونشر بزي بياناً على "فيسبوك" جاء فيه: "اليوم، يشرفني وأقدّر تعيين الرئيس دونالد ترامب لي سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في تونس. من بين البلدان المتميزة التي زرتها على مر السنين، أحمل انجذاباً كبيراً لتونس ونوابها الشرفاء في البرلمان - إلى جانب الأشخاص الذين التقيتهم أثناء تجوالي في دور الأيتام والمؤسسات المهنية النسائية والمدارس والعديد من الشركات التي تميزت بحضورها الصاعد في المنطقة".

 

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