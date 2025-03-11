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بينما يقلص الوكالات الفيدرالية الأمريكية.. ماسك يعتزم مضاعفة عدد موظفي "كفاءة الحكومة"

11
MARCH
2025
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أعلن الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك عن نيته مضاعفة عدد موظفي إدارة كفاءة الحكومة DOGE في الولايات المتحدة.
 
وقال ماسك في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس بيزنس": "حاليا لدينا أكثر من 100 موظف بقليل، ونأمل في التوسع إلى 200 موظف"، مشيرا إلى أن فريقه يتكون في الغالب من مبرمجين، إضافة إلى خبراء في مجالات مثل الأمن السيبراني والتمويل والعلوم التقنية.
 
وأضاف ماسك أن DOGE يعمل على تنفيذ أنشطة واسعة في جميع الوكالات الفيدرالية تقريبا دون التركيز على مؤسسة حكومية معينة، كما أكد ماسك أنه يخطط للاستمرار في العمل على الشؤون الحكومية في العام المقبل أيضا.
 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي سيتوليان قيادة إدارة كفاءة الحكومة المستحدثة التي تهدف إلى "تقليل النفقات المهدورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية وتقليص حجمها"، إلا إن راماسوامي أعلن لاحقا عن مغادرته قيادة DOGE.
 
وفي وقت سابق أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن وثائق قضائية بأن ماسك ليس موظفا في DOGE وليس لديه سلطة رسمية عليه، مشير إلى أن ماسك يعتبر "موظفا حكوميا خاصا" ومستشارا كبيرا لرئيس البلاد.
روسيا اليوم
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