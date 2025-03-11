ترامب: سأشتري سيارة "تسلا" جديدة دعماً لإيلون ماسك

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيشتري سيارة من طراز "تسلا" التي تنتجها الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، المسؤول عن الكفاءة الحكومية الأميركية، وذلك دعما له وثقة فيه.

وأضاف في حسابه على موقع "تروث سوشيال" مخاطبا "الجمهوريين والمحافظين وجميع الأميركيين العظماء"، أن إيلون ماسك يخاطر من أجل دعم الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب بالقول إنه "يقوم بعمل رائع! لكن مجانين اليسار المتطرف، كما يفعلون غالبًا، يحاولون بشكل غير قانوني وبالتواطؤ مقاطعة تيسلا".

وتابع: "لقد حاولوا أن يفعلوا ذلك معي في صندوق الاقتراع الرئاسي لعام 2024، ولكن كيف نجح ذلك؟ على أي حال، سأشتري سيارة تسلا جديدة تمامًا غدًا صباحًا لإظهار الثقة والدعم لإيلون ماسك، الأميركي العظيم حقًا".

وتساءل: "لماذا يجب معاقبته على وضع مهاراته الهائلة في العمل من أجل المساعدة في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى؟".