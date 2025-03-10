رئيس وزراء بولندا ينصح الولايات المتحدة بتجنب الغطرسة والتكبر

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وجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نصيحة للولايات المتحدة باحترام حتى الشركاء الصغار وتجنب الغطرسة.

وكتب توسك عبر منصة X باللغة الإنجليزية: "القيادة الحقيقية تعني احترام الشركاء والحلفاء، حتى الأصغر والأضعف منهم. يتم ذلك بدون أي تكبر أو غطرسة. الأصدقاء الأعزاء، فكروا جيدا في هذا الأمر".

بهذا الشكل، علق توسك على الخلاف على مواقع التواصل الاجتماعي بين رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن المفاوضين الأمريكيين أثاروا، خلال المناقشات حول صفقة تتيح للولايات المتحدة الوصول إلى الموارد المعدنية الأوكرانية، مسألة إنهاء الوصول إلى نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك". لكن ماسك نفى هذه المعلومات في وقت لاحق.

يوم أمس 9 مارس، هدد سيكورسكي بإيجاد بديل لمنظومة ستارلينك (التي تدفع حكومة بولندا قيمة خدماتها المقدمة للقوات الأوكرانية)، إذا ثبت أن شركة سبيس إكس التابعة لماسك، والتي تقدم خدمات ستارلينك، "مورد غير موثوق به".

ورد ماسك على منشور سيكورسكي واصفا إياه بـ "الرجل الصغير" وقال إنه لا يوجد بديل لستارلينك.

وستارلينك هي شبكة أقمار صناعية مملوكة لشركة الفضاء سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، وهي مصممة لتوفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق في أي مكان في العالم وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط خلال تنفيذ العمليات القتالية.