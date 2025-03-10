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مقتل 69 امرأة في تركيا منذ بداية العام.. مطالبات بتشديد العقوبة

10
MARCH
2025
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مع حلول اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/آذار من كل عام، تعالت أصوات الجمعيات النسوية مجدداً في تركيا بضرورة وقف العنف الأسري والعودة إلى "اتفاقية اسطنبول" التي تحمي التركيات من العنف والقتل الذي يستهدف النساء في البلاد على أيدي الرجال.
 
وخرجت آلاف النساء في تظاهرات، اليوم السبت، في عدد من الولايات التركية، بينها اسطنبول، للمطالبة بتحسين واقعهن وضرورة وقف جرائم القتل التي تتكرر بشكلٍ معتاد في البلاد، وفق ما أفادت لـ"العربية.نت" متحدّثة باسم منصّة "أوقفوا قتل النساء"، التي نظّمت التظاهرة في اسطنبول.
 
وقالت سيدة تركية شاركت في التظاهرة إن "الحكومة عليها أن تعود لاتفاقية اسطنبول، فهي الضمانة الوحيدة لحفظ حقوقنا"، وهو مطلب تكرره معظم الجمعيات النسوية في تركيا والتي تطالب أنقرة بالعودة لهذه الاتفاقية التي انسحبت منها الحكومة في تمّوز/يوليو من العام 2021 رغم تعرّضها لانتقادات من حلفائها الغربيين.
 
ورفعت النساء لافتات كُتِب عليها بالتركية: "نعم للمساواة"، و "أمامنا طريق طويل". كما رفعت مشاركات في التظاهرات النسائية صور نساءٍ قتلن على أيدي الرجال في تركيا، وفق ما أظهرت صور نشرتها منصّة "أوقفوا قتل النساء" على حسابها الرسمي في منصة "إكس".
 
ولم تتوقف التظاهرات النسائية على تلك التي تم تنظيمها في أوقات متفرّقة، اليوم السبت، فقد خرجت تظاهرات ليلية في العديد من الولايات التركية بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة والولايات ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي البلاد.
 
وكشفت منصّة "أوقفوا قتل النساء" عن مقتل 69 امرأة في تركيا على أيدي الرجال خلال عام 2025 الجاري.
 
وتفيد المنصّة أن 445 امرأة قُتِلت خلال عام 2024 الماضي. ولم تشمل هذه الإحصاءات النساء اللاتي فارقن الحياة في ظروفٍ تقول المنصّة إنها كانت "غامضة"، وفق تعبيرها.
 
وتطالب منصّة "أوقفوا قتل النساء" التي تعمل منذ العام 2010 على محاربة العنف المنزلي بحق النساء في تركيا وتوثيق حالات القتل التي تطالهن، الحكومة بتشديد العقوبات على قاتلي النساء وحمايتهم من العنف الأسري.
 
كما تطالب أيضاً بتفعيل دور الهيئات النسائية ضمن المؤسسات الحكومية ومنحهن المساواة الكاملة مع الرجال.
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