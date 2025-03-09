انقطاع الإنترنت والاتصالات في درعا والسويداء

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أعلن مدير فرع اتصالات درعا، المهندس أحمد الحريري، عن توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي درعا والسويداء نتيجة انقطاع الكبل الضوئي الرابط بين درعا ودمشق، جراء تعديات متكررة على البنية التحتية للاتصالات.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضح الحريري أن هذه التعديات تسببت في قطع الكبل الضوئي الحيوي الذي يربط المحافظتين بمراكز الاتصالات الرئيسية، مما أدى إلى توقف الخدمة بشكل كامل.

وأكد الحريري أن فرق الصيانة التابعة للمؤسسة السورية للاتصالات تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل وإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن سرعة الإصلاح تعتمد على توفر المواد اللازمة لإتمام عمليات الصيانة بالكامل.



وشدد الحريري على أن مثل هذه الحوادث تؤثر سلبًا على المواطنين وتعطل الخدمات الأساسية التي تعتمد على الاتصالات والإنترنت، داعيًا إلى ضرورة حماية البنية التحتية للاتصالات لضمان استمرارية الخدمات وعدم انقطاعها.