ماذا نعرف عن مؤسس “درع الساحل” الذي يحارب اليوم السلطات الجديدة في منطقة الساحل السوري؟

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تشهد سوريا اشتباكات عنيفة في منطقة الساحل بين السلطات الجديدة وعناصر موالية للنظام السوري السابق، وفي ظل هذه الأحداث برز اسم مقداد فتيحة الذي أنشأ ما يعرف بـ”لواء درع الساحل”.

مقداد فتيحة كان ضابطا في الجيش الموالي لبشار الأسد واعتاد بث مقاطع فيديو يعلق فيها على سير المعارك بين المعارضة آنذاك والجيش السوري والتي انتهت بسيطرة المعارضة على مقاليد الأمور.

عاد فتيحة للظهور في شهر شباط الماضي، معلنا تشكيل “لواء درع الساحل” الذي كونه من عناصر القوات الخاصة للجيش السوري السابق، وتوعد الإدارة السورية الجديدة.

اعتمد فتيحة في خطاباته على استثارة الطائفة العلوية ودعاهم للاحتفاظ بأسلحتهم والانضمام إليه.