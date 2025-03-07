بعد القصف الخطأ.. وقف تدريبات الذخيرة الحية بكوريا الجنوبية

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أعلنت القوات الأميركية العاملة في كوريا الجنوبية، الجمعة، وقف أي تدريبات بالذخيرة الحية مؤقتا، بعد أن قصفت مقاتلات كورية جنوبية عن طريق الخطأ قرية خلال التدريبات المشتركة، الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن طائرتين مقاتلتين من طراز "كيه إف 16" أطلقتا 8 قنابل من طراز "إم كيه 82" خارج ميدان التدريب في "بوتشون"، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمالي سيول، خلال تدريبات بالذخيرة الحية، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا وتضرر 8 مبان، وفقا لمسؤولين عسكريين ومسؤولي الإنقاذ.

وقال المتحدث باسم القوات الأميركية في كوريا الجنوبية ريان دونالد في بيان: "اتفق الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي على وقف جميع التدريبات بالذخيرة الحية حتى إشعار آخر".

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع إعلان الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق تعليق جميع التدريبات بالذخيرة الحية، حتى تحدد السلطات السبب الدقيق للقصف الخاطئ من خلال التحقيق.

كما أكدت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية عدم مشاركة أي طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية في تدريبات هذا الأسبوع.

ويُشتبه في أن خطأ من الطيارين تسبب في القصف العرضي، حيث أخطأ أحدهما في إدخال إحداثيات الهدف قبل الإقلاع، وفقا لمسؤول في القوات الجوية.