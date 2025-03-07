living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يلقي مجددا بظلال الشك على انخراط أميركا في الناتو

7
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 قال الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه إذا لم تدفع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما يكفي من المال للدفاع عن نفسها، فإن الولايات المتحدة لن تدافع عنها.
 
وأضاف ترامب أن دول الحلف لا تزال لا تدفع ما يكفي.
 
وقال الرئيس الأميركي إنه أبلغ دولا أخرى أنه لن يدافع عنها إذا كانت "مقصرة" في دفع ما عليها.
 
وفي وقت سابق، أفادت مصادر في الإدارة الأميركية بأن ترامب قد يحرم دولة شريكة في حلف "الناتو" من الدفاع عنها في حال لم تلتزم بشكل كامل بدفع حصتها من الإنفاق على الدفاع.
 
ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين وعضو في الكونغرس قولهم: "يفكر ترامب في إدخال تغييرات جذرية على مشاركة الولايات المتحدة في الناتو".
 
وأضافوا: "قد لا تدافع الولايات المتحدة عن عضو في حلف شمال الأطلسي يتعرض لهجوم، إذا لم تصل هذه الدولة إلى الحد الأدنى من الإنفاق على الدفاع".
 
كما ذكرت المصادر أن ترامب وفريقه يدرسون خيارا يقضي بأن تقوم الولايات المتحدة بإجراء تدريبات في إطار "الناتو" بشكل أساسي مع الدول الشريكة التي تلتزم بشكل كامل بالتزاماتها بشأن الإنفاق على الدفاع.
 
وكان ترامب قد أعلن خلال مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي، أنه ينوي أن يطلب من جميع دول الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
 
وأشار إلى أن العديد من أعضاء الحلف لم يلتزموا لفترة طويلة حتى بإنفاق 2% على الدفاع، حتى أصر هو شخصيا على الالتزام بهذا المستوى.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout