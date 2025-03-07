living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توصيات وليست قرارات.. أول توجيه من ترامب بشأن صلاحيات ماسك

7
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 كشفت صحيفة بوليتيكو، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال لأعضاء إدارته، الخميس، إن الملياردير إيلون ماسك الذي يشغل منصب مستشار في وزارة الكفاءة الحكومية، مخول بإصدار توصيات فقط وليست قرارات أحادية الجانب.
 
وبحسب الصحيفة فقد استدعى ترامب مجلس الوزراء شخصيا، الخميس، لتقديم رسالة مفادها: "أنتم مسؤولون عن وزاراتكم، وليس إيلون ماسك".
 
وفقا لمسؤولين في الإدارة، أخبر ترامب كبار أعضاء إدارته أن ماسك مخول بتقديم توصيات إلى الأقسام ولكن ليس إصدار قرارات أحادية الجانب بشأن التوظيف والسياسة. وكان ماسك موجودا أيضا في الغرفة.
 
جاء الاجتماع بعد سلسلة من عمليات الفصل الجماعي والتهديدات لموظفي الحكومة من ماسك، مما خلق حالة من عدم اليقين على نطاق واسع في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية وقوتها العاملة.
 
وبحسب الصحيفة تمثل رسالة الرئيس أول خطوة مهمة لتضييق نطاق تفويض ماسك، فوفقا للإرشادات الجديدة لترامب، يجب أن تلعب وزارة كفاءة الحكومة وموظفوها دورا استشاريا ولكن يجب على أمناء مجلس الوزراء اتخاذ القرارات النهائية بشأن الموظفين والسياسة ووتيرة التنفيذ.
 
ونقلت بوليتيكو عن مصدر مطلع، قوله إن ماسك أقر بأن وزارة كفاءة الحكومة ارتكبت بعض الأخطاء وهي الرسالة التي شاركها في وقت سابق من هذا الأسبوع مع أعضاء الكونغرس.
 
وأكد ترامب أنه يريد الاحتفاظ بالأشخاص الجيدين في الحكومة وعدم طرد العمال الفيدراليين القادرين بشكل جماعي، لكن إدارته طردت في الأسابيع الأخيرة عشرات الآلاف من العاملين الفيدراليين عبر العديد من الوكالات في سلسلة من عمليات الفصل الشامل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout