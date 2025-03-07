بعد موافقتها على استثمار تريليون دولار.. ترامب إلى السعودية!

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يخطط لزيارة السعودية، مشيرا إلى صفقة لاستثمارات كبرى من المملكة في الولايات المتحدة قيمتها تريليون دولار، بحسب "روسيا اليوم".

وعندما سئل عما إذا كان سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، أكد نيته زيارة المملكة، مشيرا إلى أن "الدوافع التجارية هي الرئيسية".

وقال للصحافيين: "أنا ذاهب إلى السعودية"، دون ذكر تاريخ محدد.

أضاف : "قلت إنني سأذهب إذا دفعت تريليون دولار، تريليون دولار للشركات الأميركية، موزعة على مدى أربع سنوات"، في إشارة إلى مدة رئاسته.

وتابع : "وافقوا على ذلك، لذلك سأذهب إلى هناك".