ماكرون ردا على بوتين: "إمبريالي يحرّف التاريخ"

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اتّهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل الخميس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنّه "إمبريالي يحرّف التاريخ" ارتكب "مغالطة تاريخية" عبر مقارنته سيد الإليزيه بنابليون بونابرت.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي إنّ "نابليون قاد فتوحات. القوة الإمبريالية الوحيدة التي أراها اليوم في أوروبا هي روسيا، وهو (بوتين) إمبرياليّ يحرّف التاريخ وهوية الشعوب".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن موسكو يجب أن تختار سلاماً في أوكرانيا يضمن أمن روسيا على المدى الطويل وتنميتها المستدامة، مؤكداً أن بعض الناس نسوا ما حدث لنابليون في رد على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وصف فيها روسيا باعتبارها تهديداً لأوروبا وفقاً لرويترز.

وأضاف بوتين، لنساءٍ فقدن أقارب لهن في الحرب: "يتعين علينا أن نختار لأنفسنا خيار السلام الذي يناسبنا، والذي سيضمن السلام لبلدنا على المدى الطويل".

وعندما سألته والدة أحد الجنود القتلى عما إذا كانت روسيا ستتراجع، قال بوتين إن روسيا لا تنوي فعل ذلك.

وتضغط الولايات المتحدة على زيلينسكي للتعاون مع الرئيس دونالد ترمب في مساعيه لعقد محادثات سلام مع روسيا التي بدأت عمليتها العسكرية بأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وأضاف بوتين، الخميس، أن بعض الناس نسوا ما حدث لنابليون، وذلك بعد يوم من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لروسيا بأنها تهديد لأوروبا، واقتراحه مناقشة توسيع الحماية التي تُوفرها الترسانة النووية الفرنسية لشركائها الأوروبيين.

وأشار بوتين بذلك إلى الإمبراطور الفرنسي الذي قاد الجيش عبر روسيا حتى وصل إلى موسكو في عام 1812، لكنه اضطر بعد ذلك إلى الانسحاب بشكل يائس في الشتاء مع خسائر فادحة في الأرواح.

وقال بوتين، في تصريحات تلفزيونية: "لا يزال هناك أشخاص يريدون العودة إلى زمن نابليون، وهم ينسون كيف انتهى الأمر"، دون أن يذكر ماكرون بالاسم.