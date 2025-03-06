اغتصب 50 إمرأة .. ماذا حل به؟

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أدانت محكمة في لندن طالباً صينياً بتهمة تخدير واغتصاب 10 نساء في بريطانيا والصين. وقال المحققون البريطانيون إنهم يشتبهون في أن ما يصل إلى 50 امرأة أخرى ربما تعرضن لاعتداءات من قبله.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن الشاب المدعو تشنهاو زو، البالغ من العمر 28 عاماً، كان يعيش في جنوب لندن واستخدم منصات عبر الإنترنت لمقابلة نساء دعاهن إلى منزله وكان يضع لهن مواد مخدرة في المشروبات قبل الاعتداء عليهم وهم فاقدات للوعي أو في حالة ما بين اليقظة والنوم.