سوريا: مقتل عنصر من وزارة الدفاع وإصابات في اشتباكات مستمرة في ريف اللاذقية

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أفادت مصادر محلية سورية للميادين، اليوم الخميس، أنّ الأمن العام طوق بيت عانا في ريف جبلة بالتزامن مع قصف مدفعي ومروحي على نقاط تحصن لمسلحين مطلوبين، الذي جاء بعد إعلان الأمن العام استهداف إحدى دورياته.

ولفتت المصادر، إلى أنّ "أهالي بيت عانا كانوا متعاونين بشكل كبير خلال عملية القبض على أحد المطلوبين قبل أن يتم استهداف الدورية".

كما أكّدت مصادر للميادين، أنّ "هناك مطالب شعبية لإيقاف ما يحدث في بيت عانا والدالية واستخدام الحلول السلمية تجنبًا لسقوط ضحايا مدنيين".

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، باشتباكات عنيفة تدور بين مجموعات مسلّحة وعناصر وزارة الدفاع السورية في ريف اللاذقية.