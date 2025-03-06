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دمار ووفيات.. عواصف قوية تجتاح الولايات المتحدة

6
MARCH
2025
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قتل 3 أشخاص، أمس الأربعاء، جراء عواصف قوية اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وتسببت العواصف باقتلاع أسطح المباني في بلدة صغيرة بولاية أوكلاهوما قبل أن تتجه شرقا، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من الأعاصير قرب الساحل الشرقي، بينما ضربت عواصف ثلجية الغرب الأوسط، وأججت الرياح الجافة حرائق غابات في ولاية تكساس.
 
وفي الوقت نفسه، حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن عاصفة قادمة من المحيط الهادئ ستجلب أمطارا غزيرة وثلوجا عبر ولاية كاليفورنيا وأجزاء أخرى من الغرب حتى يوم الجمعة.
 
وحذر حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، عبر منصة "إكس"، من أن العاصفة قد تؤدي إلى تدفق حطام جديد في المناطق التي تضررت بفعل حرائق الغابات الأخيرة.
 
وتم إصدار تحذيرات من الأعاصير في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية وفلوريدا وفرجينيا.
 
وأكدت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن إعصارا من فئة (إي إف 1) ضرب منطقة يونيونفيل في مقاطعة يونيون بولاية كارولاينا الشمالية، ما تسبب بأضرار مادية وانقطاع التيار الكهربائي، مع رياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا في الساعة، دون تسجيل أي إصابات.
روسيا اليوم
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