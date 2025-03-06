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"لم يسمع بها أحد من قبل".. بلد إفريقي يرد على سخرية ترامب

6
MARCH
2025
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قال وزير خارجية ليسوتو إن "بلاده فوجئت" بسخرية الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الدولة الواقعة جنوبي إفريقيا، متعهدا بأنها "لن تأخذ الأمر باستخفاف".
 
ووصف ترامب ليسوتو بأنها دولة "لم يسمع بها أحد من قبل"، أثناء دفاعه عن تخفيض المساعدات الخارجية، خلال خطاب أمام الكونغرس، الثلاثاء.
 
وخص ترامب بالذكر مشروع مساعدات أميركي سابق بقيمة "8 ملايين دولار للترويج لمجتمع الميم في دولة ليسوتو الإفريقية"، علما أن هذا الأمر غير مذكور على موقع المساعدات الخارجية الأميركية الرسمي.
 
وأضاف: "لم يسمع بها أحد من قبل"، وسط ضحك المشرعين الجمهوريين.
 
وقال لوجون مبوتوجوان وزير خارجية ليسوتو لوكالة "فرانس برس"، إن حكومة ليسوتو "صدمت وخجلت" من تعليقات ترامب، وأضاف: "لم نتوقع أن يشير رئيس دولة إلى دولة أخرى ذات سيادة بهذه الطريقة".
 
وللولايات المتحدة سفارة في العاصمة ماسيرو، كما يخدم متطوعون أميركيون في برنامج فيلق السلام الشهير في ليسوتو.
 
وقال مبوتوجوان: "نحن لا نتعامل مع هذا الأمر باستخفاف"، مضيفا أن بلاده سترسل خطاب احتجاج رسميا إلى واشنطن.
 
وكانت تعليقات ترامب أثارت استياء شعبيا في ليسوتو.
 
وكتب الصحفي والناشط كانانيلو بولويتسي على منصة "إكس": "هل سمعت من قبل عن مملكة في السماء (في إشارة إلى طبيعة البلاد الجبلية)؟ أعتقد لا، لأنك مشغول جدا بلعب الغولف لدرجة أنك لم تلاحظ ذلك".
 
وأضاف بولويتسي: "نحن هنا، ونحن فخورون، ولسنا مجرد نكتة".
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