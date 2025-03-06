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خطاب ترامب أمام الكونغرس جذب 36.6 مليون مشاهد

6
MARCH
2025
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استقطب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو 6ر36 مليون مشاهد خلال خطابه أمام الكونغرس ليل الثلاثاء/الأربعاء، وفقا لما أفادت به شركة نيلسن المتخصصة في قياس نسب المشاهدة.
 
وتجاوز هذا العدد عدد مشاهدي خطاب حالة الاتحاد الأخير للرئيس السابق جو بايدن العام الماضي، والذي بلغ 2ر32 مليون مشاهد، لكنه أقل من أي من خطابات ترامب السنوية أمام الكونغرس خلال ولايته الأولى، بحسب نيلسن.
 
وحظي خطاب ترامب الأول أمام الكونغرس عام 2017 بـ 7ر47 مليون مشاهدة، لكن نسب المشاهدة التلفزيونية بشكل عام تراجعت منذ ذلك الحين. وشمل قياس نيلسن المشاهدات عبر 15 قناة تلفزيونية مختلفة، بما في ذلك القنوات التي تم بثها عبر منصات البث الرقمي.
 
 وسيطرت قناة فوكس نيوز، التي تحظى بشعبية كبيرة بين أنصار ترامب، على المشاهدة حيث بلغ عدد مشاهديها 7ر10 مليون شخص، بينما سجلت قناة إيه بي سي نحو 3ر6 مليون، وسي بي إس 4 ملايين، وإن بي سي 9ر3 مليون، بينما حصدت قناة فوكس للبث المجاني 7ر2 مليون، وحصلت كل من (سي إن إن) وإم إس إن بي سي على 9ر1 مليون مشاهد لكل منهما.
 
وأفادت نيلسن بأن 71% من مشاهدي خطاب ترامب التلفزيوني كانوا من الفئة العمرية خمسة وخمسين عاما فما فوق.
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