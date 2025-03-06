مقاتلة تقذف قرية بـ8 قنابل عن طريق الخطأ.. وهذه هي النتائج

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أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي، الخميس، أن عددا من المدنيين أصيبوا عندما ألقت إحدى مقاتلاته 8 قنابل عن طريق الخطأ، سقطت خارج حقل الرماية المحدد لعملية التدريب التي كانت تنفذها.

وقال سلاح الجو في بيان إن "8 قنابل متعددة الأغراض من طراز إم كي 82 أسقطت بصورة غير طبيعية من طائرة كي إف 16 تابعة لسلاح الجو، وانفجرت خارج نطاق الرماية المحدد"، مبديا أسفه الشديد للحادث "الذي أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين".

ووقع الحادث في بوتشون، على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب الحدود المحصنة بشدة مع كوريا الشمالية.

وأضاف البيان: "نأسف بشدة لإطلاق القنابل بطريقة غير مقصودة مما أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وأكد سلاح الجو أنه شكل لجنة للتحقيق في الحادث، مشددا على أنه "سيتخذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك التعويض عن الأضرار".

وبحسب البيان فإن المقاتلة كانت "تشارك في تدريب مشترك بالذخيرة الحية يضم كلا من سلاح الجو والجيش".

وكان وكالة أنباء "يونهاب" أفادت أن كوريا الجنوبية أجرت تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية مع الولايات المتحدة في بوتشون، الخميس.

وبحسب مديرية الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية، فإن القنابل "سقطت على ما يعتقد على قرية خلال مناورة مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وأضافت أن انفجار القنابل أسفر عن "خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات، مع نزوح العديد من السكان".

ولفتت المديرية إلى أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح خطرة و3 بجروح طفيفة، كما طالت الأضرار المادية كنيسة ومنزلين.

ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري مناورات "درع الحرية" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر المناورات المشتركة السنوية بين الحليفين.

وتنشر الولايات المتحدة عشرات آلاف العسكريين في كوريا الجنوبية، علما أن الكوريتين في حالة حرب رسميا منذ أن انتهت الحرب بينهما بين عامي 1950 و1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.